Как по приметам в зеркальную дату 10.10 привлечь любовь и везение в свою жизнь

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Как в зеркальную дату 10.10 привлечь любовь и везение в свою жизнь; что говорят приметы и нумерология.

Нумерологи говорят о том, что этот день с зеркальной датой – 10 октября — можно трактовать по-разному – и очень хорошо и очень плохо. Как использовать эту зеркальную дату себе во благо?

Цифра 1 помогает не только в поиске любви, но и в сохранении и укреплении тех пар, где отношения уже сложились. Тем, кто уже в браке, рекомендовано провести этот день по максимуму рядом с любимым человеком. Неважно как: пойдёте вы на романтическое свидание, в кино или не пойдёте никуда, а проведёте вечер дома в бытовых хлопотах. Главное, просто побыть в этот день вместе.

Кто ищет свою любовь – не бойтесь знакомиться, будьте открыты новым людям. Не бойтесь пригласить на встречу или свидание того человека, который вам уже симпатичен. Можно даже сделать первый шаг и самому признаться в чувствах.

Можно распечатать фотоснимок любимого человека, написать на нём его имя и положить фото под подушку на десять дней. Всё это время, отправляясь ко сну, необходимо проговаривать: «Любовью сильной, любовью крепкой связываю нас. Да будет так».

О везении

Сегодня никуда не спешите – единичке не нравится скорость, она недовольна, если события проносятся слишком быстро. Помогайте всем, кто просит вас о помощи, всем, кто в этом нуждается.

10 октября – очень энергетически насыщенный день, он позитивный и динамичный. Придерживайтесь ваших добрых принципов, берите ответственность за свою жизнь на себя, и у вас обязательно всё будет хорошо, удача всегда будет рядом с вами.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, почему по приметам горит правое ухо.