Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 9 октября

Фото оперативного штаба

Ещё 92 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались пять пациентов.

По состоянию на 9 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 795 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 92 человека, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались пять пациентов. Это мужчины в возрасте: мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 86 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.