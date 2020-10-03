Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 9 октября
Фото оперативного штаба
Ещё 92 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались пять пациентов.
По состоянию на 9 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 795 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 92 человека, сообщили в оперативном штабе региона.
В стационарах скончались пять пациентов. Это мужчины в возрасте: мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 86 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают