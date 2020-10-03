Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 10 октября - снятие ограничений в Китае, карантин для россиян в Швейцарии и скандал Роналду

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Снятие ограничений в Китае, карантин для россиян в Швейцарии, скандал Роналду; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 10 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 36 824 027 человек, из которых 1 072 609 умерли, 27 612 738 выздоровели.

Новый рекорд

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки зафиксирован рекорд по числу заражённых коронавирусом за всю историю пандемии.

Так, суточный прирост новых инфицированных COVID-19 в мире превысил 338 тысяч человек. Больше всего больных выявлено в Северной и Южной Америке – 122 715 человек.

В Европе положительный результат теста на коронавирус получили 96 996 граждан.

Китай: отсутствие локальных заражений

На территории Китая в течение последних 50 дней были выявлены только завозные случаи заражения коронавирусом. Эксперты считают, что властям страны удалось достичь такого результата, так как они с самого начала знали, как действовать, имея опыт предыдущих эпидемий SARS.

В борьбе с COVID-19 помогли системы слежения, жёсткие ограничения и общественная солидарность населения, пишет РИА "Новости".

Сейчас в стране сняли практически все ограничения. Туристические объекты загружены на 75 %, кинотеатры вернулись к работе, а требование о ношении масок осталось только в общественном транспорте и госучреждениях.

Швейцария вводит карантин для въезжающих

Федеральный офис общественного здравоохранения (FOPH) Швейцарии объявил об ужесточении мер ограничения из-за COVID-19. Так, с 12 октября страна вводит обязательный 10-дневный карантин для граждан, прибывающих из 7 государств, в список попала и Россия.

"Люди, прибывающие в Швейцарию из России, Туниса, Словакии, Иордании, Ирана, Грузии и Канады, а также из нескольких регионов Германии, Италии и Австрии, с 12 октября 2020 года обязаны соблюдать десятидневный карантин. Отрицательный результат теста не освобождает от обязательного карантина", — отмечено в сообщении.

Отмечается, что за несоблюдение карантина и невыполнение эпидемиологических мер грозит штраф в размере до 9,2 тысячи евро.

Роналду устроил скандал руководству "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поругался с руководством итальянского клуба из-за самоизоляции туринской команды.

По информации Football Italia, Роналду остался недоволен решением клуба, который отправил всех игроков на вынужденный карантин из-за положительных тестов на коронавирус у двух сотрудников. Португалец при всей команде поругался с руководством "Ювентуса", которое не хотело отпускать нападающего на матч со сборной Испании.

Сообщается, что форвард завершил свой разговор с представителями клуба на повышенных тонах и покинул расположение команды, чтобы успеть на товарищеский матч сборной Португалии.

Напомним, сегодня большинству россиян предрекли встречу с коронавирусом до конца осени.