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Коронавирус в Новосибирске: главный эпидемиолог региона честно расскажет о ситуации с COVID-19

сегодня 11:11

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Главный эпидемиолог Новосибирской области в прямом эфире ответит на вопросы о коронавирусе; медик даст советы, как обезопасить себя от заражения.

Прямой эфир с главным внештатным эпидемиологом министерства здравоохранения Новосибирской области Еленой Пудовой пройдёт сегодня, 9 октября. На вопросы о ситуации с коронавирусом медик начнёт отвечать в 13:00. Об этом сообщается в официальной группе «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители региона уже начали задавать свои вопросы эпидемиологу. В частности, подписчиков интересует, могут ли родители детей в саду просить удалить из группы не привитых от гриппа ребятишек, а также почему ожидание скорой затягивается на несколько часов.

Посмотреть трансляцию можно будет и на сайте Сиб.фм.

Напомним, по данным на 8 октября в новосибирской области выявлено 13 795 случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Новосибирская область
коронавирус

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