Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 9 октября
Фото Густаво Зырянова и Михаила Докукина / Сиб.фм; pixabay.com
Почти 14 тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано в Новосибирской области; за сутки умерли две женщины.
За сутки в Новосибирской области коронавирус нашли у 82 человек. Общее количество заражённых превысило 13,8 тысяч.
Стабильно растём
За последние 24 часа коронавирус выявлен у 82 человек. По данным оперштаба на утро 9 октября, в области зарегистрировано 13 877 случаев COVID-19. В общем числе заболевших 845 детей.
На данный момент выздоровели уже 12 398 человек. За прошедшие сутки — 46.
Умерли две женщины
Скончались ещё два пациента: две женщины в возрасте 61 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека
В реанимациях находятся 84 заражённых, к аппратам ИВЛ подключён 21 пациент.
Дети и взрослые в больницах
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 2 260 человек.
В больницы районов области госпитализированы 781 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.
Госпитализировано 33 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе с подтверждённым диагнозом.
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