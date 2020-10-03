Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 10 октября – новый рекорд, побочные эффекты препарата, закрытие регионов и замена ИВЛ

Фотографии с сайтов pixabay.com и globallookpress.com, пресс-службы Минздрава, а также график ИЦК

Новый рекорд, побочные эффекты препарата, закрытие регионов, замена ИВЛ; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 10 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 272 238 человек, из которых 22 257 — умерли, 1 009 421 — выздоровели.

Новый рекорд

Новый рекорд по коронавирусу в России был зарегистрирован сегодня. За сутки в стране выявили рекордные 12 126 инфицированных коронавирусом. Это самое большое количество зарегистрированных больных с 11 мая, когда оперштаб сообщил о 11 656 заболевших. Наглядная статистика, как страна вышла на новый пик заболеваемости.

На графике приведены данные с 1 апреля. Тогда в России выявили всего 440 заболевших. Стремительно цифры начали расти с середины месяца, и уже к 20-му числу количество выявляемых за сутки больных достигло 6 тысяч человек.

Школы на карантине

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил «ТАСС», что уже более сотни школ в России перевели на домашнее обучение. Контроль за соблюдением профилактических мер в остальных школах усилят.

«В процентном соотношении это 0,27 %, не более», — отметил министр.

Закрытие регионов

Два региона России ограничивают въезд на свою территорию из-за второй волны коронавируса. Ограничения уже действуют в Бурятии и Орловской области. На дорогах работают КПП.

Замена ИВЛ

Новый метод лечения пациентов с тяжёлой формой коронавируса разработали российские учёные. Созданный ими прибор позволяет заменить аппарат ИВЛ. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Урал».

Устройство работает с подогретым гелий-кислородом, где 30 % гелия и 70 % кислорода. Принцип действия основан на чувствительности COVID-19 к высоким температурам.

Сейчас изобретение проходит клиническую апробацию.

Побочные эффекты: есть или нет

Документ о наличии у российского препарата от коронавируса побочных эффектов, опубликовал информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией «ФармаCOVID» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава.

Авторы документа заявили, что препарат вызывает нарушение двигательных функций и повышение риска падений людей. Также предупреждения о побочных эффектах появились на упаковках японского препарата «Авиган», действующим веществом которого является фавипиравир.

Однако в Росздравнадзоре заявили, что не получали извещений о развитии при приёме «Фавипиравира» таких нежелательных реакций, передаёт «РИА Новости».

Неутешительный прогноз вирусолога

Значительная часть населения России встретится с коронавирусом до конца осени, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами. Такой прогноз дал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

«Не обязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом ещё до конца этого сезона», — пояснил вирусолог.

Также Лукашев отметил, что люди почти перестанут замечать коронавирус, когда он станет сезонным заболеванием. Это произойдёт потому, что у большей части населения уже будет сформирован иммунитет.

Напомним, сегодня в Иркутской области из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом экстренно развернули дополнительные койки даже в аэропорту.