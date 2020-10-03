Коронавирусом в Новосибирске заразились ещё 82 человека: сообщение оперативного штаба 9 октября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

82 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за прошедшие сутки; в стационарах умерли два пациента.

Ещё два человека умерли в Новосибирске от коронавируса. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 84 жителей. Публикуем полный текст официального сообщения регионального штаба 9 октября.

"По данным оперативного штаба на утро 9 октября в регионе выявлено 13 877 случаев COVID-19 (+82 за минувшие сутки), в том числе у 845 детей. 12 398 пациентов выписаны с выздоровлением (+46 за сутки).

Скончались еще две женщины в возрасте 61 год и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека.

В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ – 21 пациент.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 260.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 781 пациент.

Всего в Новосибирской области сделано 569 999 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 596 жителей региона, 47 012 человек сняты с меднаблюдения".