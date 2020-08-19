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Красноярец сохранил невинность до свадьбы и пишет об этом книгу

сегодня 03:15

Фото: страница Вконтакте

В свои 28 лет красноярский композитор и совладелец семейной кофейни Спартак Мгерян – девственник; это его осознанная жизненная позиция.

Уроженец Армении Спартак придерживается принципа «сексуальной чистоты», что означает хранить невинность до свадьбы. Девственной должна быть и невеста. Об этом пишет «Проспект мира».

Мгерян – христианин, и соблюдает принцип невинности до свадьбы, он уверен, что это позволяет не только дать правильное направление жизни, но и избежать горечи разочарований и ощущения, что обманули. По словам Спартака, его родители тоже вступили в брак девственниками. Он уверен, что, если к девушкам предъявляются высокие требования, то им должны соответствовать и юноши. Спартака в его позиции поддерживают братья и некоторые друзья. Спартак пишет книгу о собственных воззрениях и истории.

Напомним, 19 августа в Новосибирске разрешили приглашать на свадьбы гостей.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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