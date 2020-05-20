Крупа, гречка, консервы: стал известен состав и вес бесплатных наборов для ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирске

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Ветеранам ВОВ раздадут бесплатные продуктовые наборы; стало известно их содержание.

В рамках Декады пожилых людей новосибирским ветеранам ВОВ в Ленинском районе Новосибирска доставят продукты. В состав набора входят крупы, растительное масло и консервы, сообщил Сиб.фм начальник отдела PR и информационного сопровождения МКУ «Агентство развития социальной политики» Александр Широков.

По его словам, вес каждого набора составляет около 6 кг. В числе продуктов обязательно будут гречка и растительное масло, а также консервы и другие крупы.

Всего ветеранам раздадут около 5,5 тысяч наборов. Это произойдёт в понедельник, 12 октября.

Ранее подобные мероприятия проходили в Октябрьском и Дзержинском районах.

Напомним, в мае новосибирским медикам раздали продуктовые наборы.