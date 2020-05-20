Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Крупа, гречка, консервы: стал известен состав и вес бесплатных наборов для ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирске

сегодня 18:01

Фото pixabay.com

Ветеранам ВОВ раздадут бесплатные продуктовые наборы; стало известно их содержание.

В рамках Декады пожилых людей новосибирским ветеранам ВОВ в Ленинском районе Новосибирска доставят продукты. В состав набора входят крупы, растительное масло и консервы, сообщил Сиб.фм начальник отдела PR и информационного сопровождения МКУ «Агентство развития социальной политики» Александр Широков.

По его словам, вес каждого набора составляет около 6 кг. В числе продуктов обязательно будут гречка и растительное масло, а также консервы и другие крупы.

Всего ветеранам раздадут около 5,5 тысяч наборов. Это произойдёт в понедельник, 12 октября.

Ранее подобные мероприятия проходили в Октябрьском и Дзержинском районах.

Напомним, в мае новосибирским медикам раздали продуктовые наборы.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

новосибирск
продуктовые наборы

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81203
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74378
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32099
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31587
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28911
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27857
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25137
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса