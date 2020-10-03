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Летевший в Омск самолёт экстренно посадили в Екатеринбурге

сегодня 14:28

Фото pixabay.com

Самолёт по маршруту Москва – Омск вынужденно сел в Екатеринбурге; предварительная причина – отказ обогрева датчиков.

Самолет «Аэрофлота» по рейсу Москва — Омск совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«9 октября в 03:11 (01:11 мск) в аэропорту Кольцово произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», следовавшее по маршруту Москва — Омск. На борту находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что предварительная причина посадки — отказ обогрева датчиков статики и динамики. Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проводит проверку на предмет безопасности полётов.

«Уральской транспортной прокуратурой организованы мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, авиакомпания Azur air запускает прямой рейс из Новосибирска в Стамбул.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Омская область
самолёты
Екатеринбург
вынужденная посадка

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