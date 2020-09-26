Локоть прокомментировал уголовное дело против чиновника мэрии Новосибирска

Фото с сайта globalnsk.ru и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Глава Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос журналистов о возбуждении уголовного дела против сотрудника мэрии; мэр рассказал, что была изменена система рекламного комитета.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возбуждение уголовного дела против сотрудника мэрии Дмитрия Лобыни. Глава города воздержался от обсуждения сути дела, но заявил, что с рекламным комитетом была проведена системная работа. Об этом он рассказал в ходе еженедельной встречи с журналистами.

«Информация (по уголовному делу, – прим. Сиб.фм) до сих пор закрыта, нужно обращаться к тем, кто проводит следствие. Последние годы мы занимались упорядочиванием работы наших рекламных операторов, работали с рекламным шумом, получали жалобы новосибирцев, что город заполнен рекламконструкциями. Мы системно проводили эту работу: разработан дизайн-код, уменьшено количество рекламных носителей», – сказал глава города.

Он отметил, что были проведены системные изменения. Ранее рекламный комитет занимался зарабатыванием денег, теперь он работает на облик города.

«Этот комитет был долгое время в финансовом блоке. Мы его переподчинили, где была подчинённость архитектурным требованиям, чтобы внешний вид превалировал при принятии решений», – добавил Локоть.

При этом, по словам мэра, комитет продолжает действовать. Теперь его временно возглавляет первый заместитель Дмитрия Лобыни.

Напомним, Дмитрия Лобыню обвиняют в получении крупной взятки за размещение рекламы.