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Мэр Новосибирска прокомментировал своё участие в выборах в Госдуму

сегодня 13:06

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В СМИ ходят слухи об участии Локтя в выборах в Госдуму; мэр назвал их «мифотворчеством».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал своё возможное участие в выборах Госдумы РФ. Об этом градоначальник рассказал на часе прессы.

«В последнее время некоторые аналитики или издания пишут о моём участии в выборах в Госдуму. Я отношу это к мифотворчеству. Возникает вопрос, зачем это делается, с какой целью, может, кто-то не может остановиться после избирательной кампании. Аналитики продолжают писать на политтемы», — сказал Локоть.

По его словам, в 2014 году, через год после его избрания на пост мэра в первый раз, в СМИ наблюдалась похожая ситуация.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Локоть Анатолий
новосибирск

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