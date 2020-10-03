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«Мэрия пострадала, как и дольщики»: Локоть прокомментировал уголовное дело против чиновников жилищного управления в Новосибирске

сегодня 14:35

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске расследуется уголовное дело в отношении чиновников мэрии; градоначальник прокомментировал инцидент.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал уголовное дело против бывшего начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрия Рыбалко и действующего начальника Дениса Ковалёва, которые обвиняются в превышении полномочий. О своём отношении градоначальник рассказал на часе прессы.

По словам Локтя, его смущает, что в публикациях мэрия города предстаёт ещё одним виновником ситуации, в которой переселенцы из аварийного жилья и дольщики остались без квартир.

«Я хотел обратить внимание ещё раз: в некоторых публикациях я заметил неправильно расставленные акценты. Почему-то виновными пытались выставить мэрию. Это неправильно. Мэрия точно такая же пострадавшая, как и дольщики. Мы намерены добиваться разрешения этих проблем», — заявил мэр.

Как ранее писал Сиб.фм, экс-начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрия Рыбалко и действующего начальника Дениса Ковалёва подозревают в превышении полномочий.

По данным фабулы следствия, с апреля по декабрь 2016 года мэрия Новосибирска заключила договоры о приобретении квартир с застройщиками микрорайона «Новомарусино» и «Рихард». Жильё предназначалось для жителей ветхого и аварийного жилья. Чиновники перечислили деньги в сумме более 249 млн рублей на счета застройщиков. Хотя по закону должны были внести аванс в размере не более 30 % от цены.

Однако после застройщики обанкротились, а дома не достроили. Действия чиновников повлекли ущерб для бюджета в 202 млн рублей.

Напомним, Сиб.фм рассказал подробности уголовное дела в отношении чиновников жилищного управления новосибирский мэрии.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

обманутые дольщики
Мэрия Новосибирска
уголовное дело
превышение полномочий

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