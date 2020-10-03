Минтруд планирует обязать работодателей нанимать инвалидов

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Правительство озабочено созданием рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями; правда, вместо поощрения, работодателей хотят обязать давать работу инвалидам.

Минтруд разработал проект повсеместного внедрения рабочих мест для инвалидов. При численном составе в организации 35 – 100 человек квота для инвалидов предлагается в 3%, свыше сотни работников – 4%. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. И создание рабочих мест для инвалидов станет обязательным, как и найм таких сотрудников в срок не позже, чем полгода с создания места.

Мало того, что организации, не успевшие нанять сотрудников – инвалидов в указанный срок, так ещё руководство будет оштрафовано на 5 – 10 тысяч рублей, а само юрлицо на сумму от 40 до 50 тысяч.

Напомним, 7 октября в Новосибирской области стартовала кампания предоставления услуг реабилитации инвалидам.