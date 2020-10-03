Минздрав рекомендует максимально ограничить посещение общественных мест и походы в гости

Фото pixabay.com

Ведомство напоминает, что необходимо носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию; эти меры позволяют снижать риск заболеваемости вирусными инфекциями.

Воздержаться от посещения общественных мест и походов в гости, особенно, в выходные, рекомендовал помощник министр здравоохранения России Алексей Кузнецов. Как пишет ТАСС, он аргументировал это ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Первые и самые простые способы профилактики – использование медицинских масок, антисептиков и соблюдение дистанции в 1,5 метра, напомнил Кузнецов. Именно их соблюдение позволит не допустить взрывного роста количества заболевших COVID-19.

Напомним, 8 октября в Красноярском крае начали вакцинировать от коронавируса медиков.