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Минздрав рекомендует максимально ограничить посещение общественных мест и походы в гости

сегодня 01:58

Фото pixabay.com

Ведомство напоминает, что необходимо носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию; эти меры позволяют снижать риск заболеваемости вирусными инфекциями.

Воздержаться от посещения общественных мест и походов в гости, особенно, в выходные, рекомендовал помощник министр здравоохранения России Алексей Кузнецов. Как пишет ТАСС, он аргументировал это ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Первые и самые простые способы профилактики – использование медицинских масок, антисептиков и соблюдение дистанции в 1,5 метра, напомнил Кузнецов. Именно их соблюдение позволит не допустить взрывного роста количества заболевших COVID-19.

Напомним, 8 октября в Красноярском крае начали вакцинировать от коронавируса медиков.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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