Назван «полезный» напиток, увеличивающий риск заболевания диабетом

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Диабет второго типа развивается из-за нарушения обмена веществ; спровоцировать заболевание могут даже на первый взгляд полезные продукты.

Учёные обнаружили, что фруктовый сок несёт риски заболевания диабетом. Пейте сок три раза в неделю и вероятность заболеть диабетом увеличится на 8%, пишет Express.

Диетологи указывают на то, что свежие фрукты и получаемый из них сок – совсем не одно и тоже с соком консервированным. В последнем содержится немало консервантов, сахара и иных добавок, вредно влияющих на организм при регулярном употреблении сока, резко увеличивая содержание глюкозы в крови. Нет в таком соке и столь необходимой клетчатки.

Так что, лучше есть цельные фрукты и ягоды, особенно – чернику, которая понижает риск диабета на 26%.

Напомним, 5 октября диетологи сообщили, что яблочный уксус полезен при диабете.