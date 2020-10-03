Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Назван «полезный» напиток, увеличивающий риск заболевания диабетом

сегодня 21:48

Фото pixabay.com

Диабет второго типа развивается из-за нарушения обмена веществ; спровоцировать заболевание могут даже на первый взгляд полезные продукты.

Учёные обнаружили, что фруктовый сок несёт риски заболевания диабетом. Пейте сок три раза в неделю и вероятность заболеть диабетом увеличится на 8%, пишет Express.

Диетологи указывают на то, что свежие фрукты и получаемый из них сок – совсем не одно и тоже с соком консервированным. В последнем содержится немало консервантов, сахара и иных добавок, вредно влияющих на организм при регулярном употреблении сока, резко увеличивая содержание глюкозы в крови. Нет в таком соке и столь необходимой клетчатки.

Так что, лучше есть цельные фрукты и ягоды, особенно – чернику, которая понижает риск диабета на 26%.

Напомним, 5 октября диетологи сообщили, что яблочный уксус полезен при диабете.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

сахарный диабет

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81276
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74640
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32169
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31659
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28953
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27900
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25166
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса