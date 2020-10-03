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Названы главные переносчики коронавируса среди россиян

сегодня 08:53

Фото с сайта PIXABAY.COM

Реже других коронавирус выявляют у учителей; в России идёт вторая волна заболеваемости COVID-19.

В России чаще всего в сентябре коронавирус выявляли у офисных работников. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как рассказала чиновница, в первом месяце осени коронавирусную инфекцию выявляли чаще всего у тех работников офисов, которые все лето были на удаленке или в отпуске, а затем «собрались и только осваивают новые правила социального поведения».

Реже прочих болеют коронавирусом учителя. Их должным образом защищают маски и другие меры предосторожности. По словам Поповой на сегодняшний день в России «практически нет случаев», когда бы учитель заразился от ребенка».

Небольшой рост числа зараженных COVID-19 отмечается у медиков.

Напомним, ранее два российских региона закрыли въезды на свою территорию из-за вспышки коронавируса.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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