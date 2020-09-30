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Нейробиолог объяснила, чем опасна бессонница и как её победить

сегодня 22:12

Фото pixabay.com

Сон важен для физического и психического здоровья; бессонница приносит негативные эффекты.

В сутки человек должен спать не менее 7 часов, лучше – 9. И это должен быть качественный сон, считает нейробиолог и бизнес-психолог. Линда Шоу, пишет Express.

Пара ночей плохого сна не повредят, но длительное не высыпание, а, тем более, бессонница подрывают качество жизни и повышает риск серьёзно заболеть.

Хроническая бессонница не даёт нейронам мозга отдыхать, они более возбудимы и человек чувствует себя немного не в этой реальности, он путается даже в элементарных вещах. Снижается память, так как усвоение и закрепление новой информации происходит как раз во сне. Страдающие бессонницей люди более раздражительны, вспыльчивы, капризны, пассивны и при этом медлительны, отмечает Шоу.

Есть последствия и для физического здоровья: растут риски болей в спине и костно-мышечных травм. Из-за того, что организм «перезагружается» во сне, приводя мышцы в порядок. Спинномозговая жидкость вымывает во время сна токсины. Без этого детокса увеличивается риск болезни Альцгеймера.

Побороть бессонницу довольно просто. Прежде всего – соблюдать режим сна, ложась и вставая примерно в одно и тоже время. Перед сном стоит расслабиться, приняв горячую ванну, например. В комнате стоит убрать все светящиеся объекты – спится лучше в полной темноте. Комфортная температура для сна составляет 18 — 24°C.

Напомним, 30 сентября учёные рассказали, какие продукты помогут победить бессонницу.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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