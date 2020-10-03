Необычную инсталляцию открыли для гостей Новосибирска на въезде в город

Анатолия Якимова

Новый арт-объект появился на западном въезде в Новосибирск; теперь гостей города, прибывающих самолётами в аэропорт Толмачёво, встречает не совсем обычное произведение современного искусства.

Селфи с обратной стороны Луны, на которую приземлился самый настоящий луноход, может сделать любой новосибирец и гость города. Для этого нужно всего лишь доехать до автоцентра «Луна Авто», входящего в группу компаний «Автолига» и расположенного по адресу: улица Станционная, 98/2.

Как ранее сообщал Сиб.фм, год назад участок под инсталляцию был выделен мэрией Новосибирска. Он находится на въезде в город со стороны аэропорта Толмачево.

«И мы пообещали, что на въезде в город мы сделаем вот такую вот точку с космической тематикой, которая перекликается с названием нашего автосалона», — рассказал генеральный директор ГК «Автолига» Игорь Кошкин.

На пресс-конференции, посвящённой открытию инсталляции, он сообщил, что все работы, начиная от замысла проекта до его воплощения, были выполнены сотрудниками компании.

Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов заметил, что рядом с объектом не будет располагаться никаких кафе или магазинов.

«Эта территория будет свободна от торговли. Не обязательно для её содержания или каких-либо ещё других целей делать коммерческие объекты, торговые точки и так далее», — сказал он.

Он также подчеркнул, что в городе нужно уходит от торговли через ларьки и павильоны к цивилизованному процессу. На самом деле, есть города, в которых нет ни одного остановочного павильона с ларьком.

Генеральный директор несколько раз процитировал Оскара Уайлда: «Нужно стремиться к Луне, потому что даже не достигнув её, вы окажетесь среди звезд». А в Новосибирске теперь Луну достичь можно на въезде в город.

Напомним, в пятницу, 9 октября, дороги Новосибирска посыпали реагентами против гололёда.