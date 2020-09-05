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Новосибирский изношенный парк общественного транспорта получит 40 новых экологичных автобусов

сегодня 22:05

Фото из открытых источников

Новосибирск получит 40 новых экологичных автобусов в 2021 году; изношенность общественного транспорта в Новосибирске составляет аж 80%.

Власти Новосибирской области в 2021 году закупят по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 40 новых автобусов на экологичном газовом топливе для Новосибирска, где средний процент изношенности общественного транспорта составляет около 80%. Об этом журналистам рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

"Минтранс РФ предварительно подтверждает поставку 40 автобусов на компримированном газе. Это поставка также будет в рамках нацпроекта. Федеральный бюджет выделяет Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 60% от стоимости транспортного средства, 40% оплачивает перевозчик", — сказал Костылевский.

Министр пояснил, что затраты на приобретение автобусов разделят между собой областной Минтранс и мэрия Новосибирска. Необходимые средства уже заложены в проектах регионального и городского бюджетов на следующий год.

Уточняется, автобусы будут обслуживать два муниципальных маршрута Новосибирска — маршрут № 23 "Общественный торговый центр — ОРМЗ" протяженностью 22 км, соединяющий Академгородок и микрорайон ОбьГЭС, и № 45 "Чемской бор — Областная больница" протяженностью 23 км, соединяющий микрорайон ОбьГЭС и Ленинский район Новосибирска.

Маршрутная сеть Новосибирской области является крупнейшей за Уралом. За 8 месяцев 2020 года среднесуточный пассажиропоток в Новосибирске составил около 725 тысяч пассажиров, в том числе по метрополитену — 149 тыс. пассажиров.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ.

Напомним, жителей Новосибирска шокировали поставленный ржавые троллейбусы из Твери.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Новосибирская область
автобус
госпрограмма

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