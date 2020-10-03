Новосибирский участник шоу «Открытый микрофон» Павел Старун попал в команду Юлии Ахмедовой и снова выступит на ТНТ

Фото: ТНТ

9 октября в эфире телеканала ТНТ выйдет очередной выпуск шоу «Открытый микрофон» с участником из Новосибирска Павлом Старуном; он рассказал, как готовился к своему следующему монологу и как работала со своей командой наставник Юлия Ахмедова.

Несмотря на то что изначально Павел хотел попасть в команду Руслана Белого, в силу сходства его мыслей с ним новосибирец оказался у Юлии Ахмедовой. Комик признался, что не расстроился, а позже даже обрадовался, что оказался у другого наставника.

«Эмоции потрясающие, я был рад оказаться в команде Юлии Ахмедовой, потому что она очень хороший наставник и много и адекватно работала со своей командой», — поделился Павел.

Над следующим выступлением в шоу была проделана большая и тщательная работа, комик много писал и редактировал свои материалы.

«У нашей команды были проверочные вечеринки в стендап-клубе Standup Store Moscow, которые нам очень помогли», — рассказал комик.

В дальнейшем Павел ставит перед собой «простые цели», на его взгляд. Он хочет развиваться как комик и не останавливаться на достигнутом.

Не пропустите выпуск шоу «Открытый микрофон» с участником из Новосибирска 9 октября в 22:00 на ТНТ, 16+.

Напомним, новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ станет Тимати.