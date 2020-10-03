Новый проект Минтруда, подробности громкого дела об убийстве, инфекционные койки в аэропорту и разоблачение слухов: главные новости 9 октября – в одном материале

Фотографии с сайтов pixabay.com, altai-republic.ru, пресс-службы ГУ МЧС в Омской области, Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; проект Минтруда, подробности громкого дела об убийстве, инфекционные койки в аэропорту.

Пятница стала днём разоблачения слухов, добрых дел и ярких событий! Главные из них – в нашем обзорном материале.

Новый проект Минтруда

Правительство озабочено созданием рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями. Правда, вместо поощрения работодателей хотят обязать давать работу инвалидам. Минтруд разработал проект повсеместного внедрения рабочих мест для инвалидов.

Аналитики не могут остановиться

В СМИ ходят слухи об участии мэра Новосибирска Анатолия Локтя в выборах в Госдуму. Сегодня градоначальник их прокомментировал, назвав «мифотворчеством».

Таинственное исчезновение омички с детьми

На днях в соцстеях появилась информация о пропаже жительницы Омска вместе с детьми на отдыхе в Турции. Сегодня её представители заявили, что с ней всё в порядке, семья отдыхает, как и планировала. Оказалось, что в распространении слухов виновата бабушка.

Подробности громкого дела об убийстве

В Новосибирске передали в суд материалы дела об убийстве председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. По версии следствия, его мог застрелить бизнес-партнёр, а преступление было совершено на фоне крупного денежного долга.

Сиб.фм вспоминает всё, что было известно о резонансном убийстве в январе, и рассказывает, какие подробности открылись сегодня.

Вотуму недоверия не бывать

Президиум Госсобрания Алтая отклонил документ о вынесении вотума недоверия главе региона Олегу Хорохордину. Обращению не хватило мотивов и подписей депутатов.

Инфекционные койки в аэропорту

В Приангарье из-за ухудшения эпидситуации разворачивают дополнительные инфекционные койки. Всего в Иркутской области 2 513 инфекционных коек в 31 медицинском учреждении.

Спасение собаки с острова

Сотрудники МЧС вызволили с острова на реке Иртыш в Омске голодающую собаку.

Ранее горожане сообщали, что на острове живёт пёс, который голодает и не может покинуть его. По ночам животное выло. Омичи несколько раз пытались спасти собаку, однако попытки не увенчались успехом.

Меняем шины

Зима напомнила о себе в этом году очень рано. Первые хлопья снега появились уже в сентябре, и чем холоднее на улице, тем актуальнее вопрос: пора ли «переобувать» машину?

Как правильно подготовить свой автомобиль к зиме, читайте в нашем материале!