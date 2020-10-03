Новый рекорд по коронавирусу: показываем наглядно, как Россия вышла на новый пик заболеваемости

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Новый рекорд по коронавирусу в России был зарегистрирован сегодня, 9 октября; наглядная статистика, как страна вышла на новый пик заболеваемости.

За сутки в России выявили рекордные 12 126 инфицированных коронавирусом. Это самое большое количество зарегистрированных больных с 11 мая, когда оперштаб сообщил о 11 656 заболевших. Наглядная статистика, как страна вышла на новый пик заболеваемости.

На графике приведены данные с 1 апреля. Тогда в России выявили всего 440 заболевших. Стремительно цифры начали расти с середины месяца, и уже к 20-му числу количество выявляемых за сутки больных достигло 6 тысяч человек.

В начале мая за сутки в России начали выявлять уже больше 10 тысяч человек, и к концу весны произошёл тот самый пик с 11 656 инфицированными. После этого цифры стали уменьшаться и в августе почти выровнялись. Страна будто вышла на то долгожданное плато.

В начале сентября ситуация оставалась такой же, но с середины месяца начался резкий рост и в первые дни октября вновь начали выявлять более 10 тысяч заболевших за сутки. И вот 9 октября был поставлен новый рекорд: зарегистрировано 12 126 инфицированных.

Напомним, ранее глава Минпросвещения рассказал, что более 100 российских школ переведены на дистант из-за коронавируса.