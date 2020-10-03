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Новый рекорд: впервые суточный прирост заразившихся COVID-19 в России превысил 12 тысяч

сегодня 14:25

Фото pixabay.com

За сутки от коронавируса умер 201 пациент; заразились более 12 тысяч человек.

За последние сутки в России коронавирус нашли у 12 126 человек в 85 регионах. Об этом сообщил Информационный центр по коронавирусу.

Это — новый рекорд за всё время пандемии. Ранее максимум был достигнут 11 мая: тогда за сутки заразились 11 656 человек.

“За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 126 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 272 (27,0%) без клинических проявлений. Подтверждено 201 летальный случай. Выписано по выздоровлению 7 092 человека”, — говорится в сообщении.

Напомним, жители Алтая пожаловались на ужасные условия в коронавирусном госпитале.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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