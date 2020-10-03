Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Очередную омскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса

сегодня 19:27

Фотографии с сайта pixabay.com

Ранее на карантин отправили 18 классов школы; новый карантин продлится также две недели.

Омскую школу № 36 перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавируса среди учителей и школьников, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

На дистанционное обучение школу перевели с грядущего понедельника, 12 октября. При этом всего неделю назад, 5 октября, в школе завершился двухнедельный карантин для 18 классов. С карантина сняли большую часть детей, ещё 70 человек ждали результатов теста на коронавирус.

Однако накануне, 8 октября, региональный Роспотребнадзор решил отправить всю школу на дистанционное обучение, чтобы избежать распространения инфекции.

Карантин продлится также две недели и закончится 25 октября. Отмечается, что в учреждении уже провели полную дезинфекцию.

По данным мэрии, сейчас на карантин из-за коронавируса ушли 37 классов в 12 школах Омска и одна группа детского сада.

Напомним, сегодня на карантин из-за коронавируса отправили более 50 классов и три музыкальные школы в Новосибирске.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

школа
омск
карантин
коронавирус
дистанционное обучение

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81230
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74457
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32118
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31612
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28925
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27872
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25145
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса