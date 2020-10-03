Очередную омскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса

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Ранее на карантин отправили 18 классов школы; новый карантин продлится также две недели.

Омскую школу № 36 перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавируса среди учителей и школьников, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

На дистанционное обучение школу перевели с грядущего понедельника, 12 октября. При этом всего неделю назад, 5 октября, в школе завершился двухнедельный карантин для 18 классов. С карантина сняли большую часть детей, ещё 70 человек ждали результатов теста на коронавирус.

Однако накануне, 8 октября, региональный Роспотребнадзор решил отправить всю школу на дистанционное обучение, чтобы избежать распространения инфекции.

Карантин продлится также две недели и закончится 25 октября. Отмечается, что в учреждении уже провели полную дезинфекцию.

По данным мэрии, сейчас на карантин из-за коронавируса ушли 37 классов в 12 школах Омска и одна группа детского сада.

Напомним, сегодня на карантин из-за коронавируса отправили более 50 классов и три музыкальные школы в Новосибирске.