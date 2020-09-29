Ольга Бузова надела боксёрские перчатки и вышла на ринг

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Похоже, Бузова всерьёз восприняла вызов на боксёрский поединок от девушки – боксёрки; дива начала тренировки.

Ольга Бузова сменила коньки на боксёрские перчатки. Она начала регулярные тренировки по боксу, о чём и поведала подписчикам собственного Instagram – аккаунта. Новость была встречена валом одобрительных комментариев. Ранее Ольга заявляла, что она – настоящий боец и готова не только вести боксёрское реалити – шоу, но и сама выйти на ринг.

Teleprogramma.pro публикует комментарии заслуженного тренера России по боксу, президента клуба бокса «Спартак» Равиля Касимова относительно женского бокса. Он считает, что этот вид спорта прогрессирует во всём мире и в России. Разве что есть особенность: «девочку нужно научить красиво боксировать. И тут все зависит от тренера».

Напомним, 29 сентября Бузову вызвала на бой призёр чемпионата мира по панкратиону, боксёрка Ангелина Семёнова.