Опровержение

«28.09.2020 года на сайте Сиб.фм был опубликован материал с заголовком «Безответственность врачей»: младенец в Новосибирске может остаться инвалидом после неудачных родов», основанный на публикации жителя Новосибирска в сервисе «Яндекс.Район».

В опубликованном материале автором был допущен ряд неточностей.

В частности, в публикации утверждается, что младенец, рождённый в ГБУЗ НСО «КРД № 6», может остаться инвалидом, врачи допустили ошибку и навредили ребёнку, ребёнок остался без мочевого пузыря после врачебной ошибки при родах, у ребёнка возникли проблемы в работе мочеполовой системы. Также в публикации указан пол ребёнка – девочка.

Однако данная информация не соответствует действительности.

По информации ГБУЗ НСО «КРД № 6», роды, о которых шла речь в опубликованном материале, прошли без осложнений, ребёнок рождён доношенным и здоровым, патологий мочеполовой системы у ребёнка не выявлено, врачебных ошибок допущено не было, следовательно, врачи не навредили здоровью ребёнка. Также уточнён пол ребёнка – мальчик. Кроме того, по информации медицинского учреждения, у матери новорождённого действительно наблюдались проблемы с мочеиспусканием, но они не были связаны с ошибками врачей, а вызваны другими причинами».

Редакция Сиб.фм приносит извинения ГБУЗ НСО «КРД № 6».