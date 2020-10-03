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Осторожно - диабет: врачи назвали три тревожных симптома повышенного сахара в крови

сегодня 19:47

Фотографии с сайта pixabay.com

Повышенный уровень глюкозы может говорить о преддиабете; три тревожных симптома назвали медики.

Специалисты напоминают, что повышенный уровень глюкозы может говорить о преддиабете и грозит не только диабетом второго типа, но и другими серьёзными заболеваниями, в частности раком. Врачи назвали ключевые факторы, которые помогут опознать повышенный уровень сахара в крови, передаёт британское издание Express.

Так, сильная жажда, даже если человек только что напился, может свидетельствовать о преддиабете.

Повышенный аппетит, по мнению медиков, может также свидетельствовать о высоких показателях сахара в крови.

Должно насторожить и учащённое мочеиспускание, считают врачи. Поэтому этот симптом нередко приписывают преддиабетическому состоянию.

Специалисты отмечают, что чаще всего эти признаки проявляются именно в ночное время. Если такое происходит, не стоит медлить с походом к врачу.

Напомним, 7 октября врачи назвали популярную специю, которая очищает кровь от лишнего сахара.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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сахарный диабет
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