Патриарх Кирилл назвал коронавирус «последним звонком для человечества»

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Глава РПЦ находится на карантине из-за контакта с заражённым коронавирусом; пандемию он назвал «сигналом от самого Господа».

Глава русской православной церкви патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что пандемия коронавируса может стать «последним звонком для человечества». Тест проповеди опубликован на сайте РПЦ.

Кирилл предположил, что человечество дошло до «некой точки», а каждый из людей получил увидеть тщетность того, «чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, всё напряжение ума и воли».

По словам предстоятеля РЦП, человечество получило «сигнал от самого Господа», чтобы научиться мыслить иначе, преодолевать суету жизни и думать о главном – о спасении души.

Пандемия заставила людей «жить не по закону похоти», а дала возможность подумать и многое переосмыслить.

Напомним, патриарх Кирилл накануне отправился на карантин из-за контакта с заражённым коронавирусом.