Побочные эффекты нашли у российского препарата от коронавируса

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Новые побочные эффекты нашли у фавипиравира; лекарство от коронавируса вызывает нарушение двигательных функций.

У российского препарата от коронавируса фавипиравира и средств на его основе побочный эффект. Об этом сообщили эксперты Росздравнадзора.

Как пишут «Известия», препарат вызывает нарушение двигательных функций и повышение риска падений людей. Также предупреждения о побочных эффектах появились на упаковках японского препарата «Авиган», действующим веществом которого является фавипиравир.

В Росздравнадзоре заявили, что при необходимости введут изменения в инструкции отечественных препаратов от коронавируса «Коронавир» и «Арепливир».

Напомним, ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса новосибирского центра вирусологии и иммунологии «Вектор» поставили себе глава Роспотребназора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова.