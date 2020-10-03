Почему дёргается глаз, словно на порчу: причины и что делать

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Почему дёргается глаз; причинами тика могут быть отнюдь не какие-либо заболевания.

Зачастую глазной тик не связан с какими-то серьёзными заболеваниями, но если веко дёргается уже продолжительное время, всё же необходимо проконсультироваться со специалистом. Причиной может быть как усталость, так и психосоматика.

Подёргивание глаза, или как его по-другому называют глазной тик, далеко не всегда появляется из-за серьёзной болезни. Это может быть проявление раздражения глазного нерва. Чаще всего веко начинает дёргаться, если глазной нерв очень долго находился в напряжении, что выливается в непроизвольное сокращение мышц.

Существует ряд причин, вызывающих перенапряжение, но их достаточно просто устранить. Среди них стресс, недостаток сна, частое употребление напитков, содержащих кофеин, алкоголь, а также курение. Кроме того, причиной может стать сухость глаза, которая возникает при долгой работе с компьютером, чтении и пр.

Глазной тик может стать реакцией организма на приём определённых лекарств (антигистаминных, успокоительных, сосудосуживающих и пр.).

Решением проблемы может стать отказ от привычек, приводящих к тику. Нужно соблюдать режим дня, не переутомляться. При работе на компьютере стоит воспользоваться специальными глазными каплями, устраняющими сухость глаз, а также регулярно делать перерыв.

Если глаз дёргается несколько недель и более, необходимо обратиться к окулисту. Дело в том, что глазной тик может являться симптомом некоторых заболеваний.

Психосоматика подёргивания глаза

Подёргивание глаза может быть вызвано не только усталостью из-за продолжительной работы за компьютером, недостатка сна, но и иных немаловажных факторов. Глазной тик может стать следствием не только некого потрясения, но и хронических психологических проблем.

Если говорить с точки зрения психосоматики, то глаза можно назвать символом восприятия. Поэтому заболевания глаз являются ответом организма на нежелание человека видеть что-то неприятное. При этом нужно различать психосоматическое значение правой и левой стороны, ведь правый глаз отвечает за видение мира и символизирует мужское начало. Левый глаз отвечает за восприятие самого себя, а также отождествляет женское начало.

Подобное распределение можно объяснить тем, что мать является первым проводником ребёнка в его собственный внутренний мир, отец – во внешний. Поэтому если дёргается левый глаз, то следует обратиться к внутренним переживаниям, если правый – то на взаимодействие с внешним миром.

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