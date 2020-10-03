Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Погода в Новосибирске на выходные: гололёд и мокрый снег

сегодня 08:01

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В выходные на дорогах Новосибирска ожидается гололёдица; мокрый снег будет идти два дня.

Мокрый снег и гололёдицу прогнозируют в Новосибирской области синоптики в выходные. Воздух прогреется до +6 градусов, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 10 октября, синоптики ожидают мокрый снег и дождь. При этом температура воздуха составит +3...+8 градусов. Скорость ветра днём будет 3-8 м/c с порывами до 13 м/с.

В воскресенье, 11 октября, местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, к которому днём присоединится дождь. Температура составит +4...+9 градусов. Скорость ветра будет 3-8 м/c.

Напомним, 8 октября на Новосибирск обрушились сильная метель и снежный град.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

погода
новосибирск
прогноз погоды

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81394
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74917
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32288
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31742
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
29047
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27988
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25229
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса