Погода в Новосибирске на выходные: гололёд и мокрый снег

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В выходные на дорогах Новосибирска ожидается гололёдица; мокрый снег будет идти два дня.

Мокрый снег и гололёдицу прогнозируют в Новосибирской области синоптики в выходные. Воздух прогреется до +6 градусов, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 10 октября, синоптики ожидают мокрый снег и дождь. При этом температура воздуха составит +3...+8 градусов. Скорость ветра днём будет 3-8 м/c с порывами до 13 м/с.

В воскресенье, 11 октября, местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, к которому днём присоединится дождь. Температура составит +4...+9 градусов. Скорость ветра будет 3-8 м/c.

Напомним, 8 октября на Новосибирск обрушились сильная метель и снежный град.