Погрузка цемента в Новосибирском регионе ЗСЖД в январе – сентябре увеличилась на 9 %
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По оперативной информации, объём погрузки цемента в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе – сентябре 2020 года составил почти 319 тыс. тонн; это на 9 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.
В сентябре 2020 года в регионе погрузили более 33 тыс. тонн цемента, основную долю которого отправили в регионы Западной Сибири.
Всего в Новосибирском регионе ЗСЖД в сентябре 2020 года погружено 1,9 млн тонн различных грузов, что на 7,7 % больше, чем в сентябре прошлого года.
Напомним, объём погрузки угля в Новосибирском регионе ЗСЖД в августе увеличился в 1,7 раза.
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