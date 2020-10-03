«Попасть на КТ – это целый квест»: телеведущая и блогер Ида Галич заразилась коронавирусом

Фотографии из аккаунта galichida в соцсети Instagram

Ида Галич с мужем заразились коронавирусом; звезда обещала подробности, но молчит уже почти сутки.

Телеведущая и видеоблогер Ида Галич заразилась коронавирусом, положительный тест и у её мужа. Об этом звезда сообщила накануне в своём аккаунте Instagram.

«Ребята, у нас с мужем ковид. Оказывается, попасть на КТ — это целый квест», — написала она в Stories.

Ида Галич также пообещала рассказать подробности. Однако сегодня новых публикаций до сих пор не появилось.

Как чувствует себя их 8-месячный сын, неизвестно.

Напомним, сегодня Россия установила новый рекорд по заражению коронавирусом.