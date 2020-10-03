Пособие 12 тысяч рублей: новые правила выплаты по уходу за детьми назвали в ПФР
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Оформлять выплаты по уходу за нетрудоспособными и пожилыми людьми теперь будут по новым правилам; заявления можно подать в электронном виде.
Новые правила оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми назвал ПФР. Подать заявление теперь можно онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
Пособия можно оформить без личного посещения клиентской службы ПФР. Это относится к выплатам следующим категориям нетрудоспособных граждан*: инвалиды I группы, престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе, и граждане, достигшие возраста 80 лет.
Подать заявку онлайн смогут теперь и те, кто получает ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Получить эту меру социальной поддержки могут неработающие трудоспособные россияне, занятые уходом. Нужно при этом получать пособие по безработице или пенсию.
Для назначения пособий нужно согласие нуждающегося в уходе гражданина. В случае, если уход осуществляется за ребёнком-инвалидом, согласие не понадобится.
Дать согласие можно по телефону или отдельным документом.
После проверки всей необходимой информации государственными органами, пособия будут выплачиваться вместе с пенсией гражданину, за которым осуществляется уход.
*Размер компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами с учетом районного коэффициента в нашем регионе составляет 1 440 рублей за каждое лицо, за которым осуществляется уход. Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы зависит от категории лица, осуществляющего уход. Если уход осуществляют родители (усыновители) либо опекуны (попечители), размер выплаты с учетом районного коэффициента в Новосибирской области составляет 12 тысяч рублей. Если уход осуществляет другое лицо, то размер выплаты — 1 440 рублей в месяц.
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