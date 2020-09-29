Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет: что делать, если отказали в выплате

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Пособие на детей от 3 до 7 лет положено малоимущим семьям; если отказали в выплате 5 500 рублей, обжаловать решение можно в течение трёх месяцев.

Родителям детей нужно учесть, что пособие на ребёнка от 3 до 7 лет — это негарантированная выплата, так как семье нужно подтвердить не только наличие ребёнка указанного возраста, но и размер среднедушевого дохода. Отказать в пособии могут по нескольким причинам — как объективным, так и из-за ошибки.

Основные причины для отказа в назначении пособия указаны в постановлении № 384:

несоответствие по возрасту ребёнка — ему должно исполнится 3 года не ранее 1 января 2020 года, а по достижении 8 лет право на пособие утрачивается;

смерть ребёнка, дающего право на пособие — если ребёнок умер уже после назначения пособия, выплата будет прекращена со следующего месяца;

размер среднедушевого дохода семьи превышает прожиточный минимум по региону на II квартал предшествующего года — в данном случае важно проверить, какие доходы были учтены при рассмотрении заявления, так как не все они входят в расчёт;

наличие в заявлении неполных или недостоверных данных — в данном случае может оказаться проще исправить заявление, чем заниматься обжалованием.

Могут быть и другие основания для отказа, так как постановление об этом пособии не исключает их.

Чаще всего отказ связан с превышением размера среднедушевого дохода. Поэтому сверьте цифры и пересчитайте доходы. Для расчёта учитывается:

заработок всех совершеннолетних членов семьи по месту работы или службы;

пенсии, пособия и иные выплаты, в том числе за счёт региональных и местных бюджетов;

стипендии;

алименты;

денежное довольствие военнослужащих;

проценты по вкладам в банке;

ряд других видов дохода.

Если заявитель сокроет какие-либо виды доходов или неправильно укажет их размер, выявление таких данных при проверке также может являться причиной для отказа.

Сроки обжалования

Решение об отказе выносится не позже 10 дней после приёма заявления. Если проверка приостанавливалась на время запроса документов и сведений, решений об отказе должны вынести не позже 20 рабочих дней после приёма заявления. Заявитель направляется уведомление с аргументированным обоснованием отказа. Решение с отказом может направляться в личный кабинет Госуслуг, по почте, либо вручаться в МФЦ, в отделе соцзащиты.

По закону срок на обжалование действия и решений чиновников составляет 3 месяца. Это срок начинает течь с момента, когда гражданин узнал о нарушении своих прав. Обычно это дата получения решения с отказом в назначении пособии, либо размещения ее в личном кабинете Госуслуг.

Куда подавать жалобу на отказ в назначении пособия от 3 до 7 лет

Специально для обжалования действий и решений чиновников на сайте Госуслуг есть онлайн-сервис. Для подачи электронной жалобы нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. При подаче жалобы нужно указать основание для отказа, прикрепить свои доказательства. Ответ по результатам рассмотрения придет в личный кабинет пользователя.

Также есть следующие варианты обжалования:

лично и почтой на имя вышестоящего должностного лица органа соцзащиты;

путем подачи административного искового заявления с городской (районный суд).

Заявитель может сам выбрать вариант обжалования. Допускается сразу обращение в суд, так как досудебный порядок не обязателен.

Как составить жалобу

Оспорить отказ в назначении пособия можно в досудебном порядке, либо путем подачи административного искового заявления. Досудебная жалоба подается в письменном виде, либо через специальный онлайн-сервис на Госуслугах.

В жалобе обязательно должны быть следующие пункты:

наименование органа и должностного лица, выносившего решение об отказе в назначении и выплате пособия;

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес для направления ответа;

сведения об обжалуемом решении, краткое описание его сути и оснований;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением об отказе с приложением документов.

Единого установленного образца жалобы нет, так как она заполняется под индивидуальную ситуацию заявителя. Административное исковое заявление можно подать сразу, т. е. без соблюдения досудебного порядка. В нем нужно указать те же данные, что в содержании внесудебной жалобы.

Результат рассмотрения

Жалоба через Госуслуги должна быть рассмотрена в течение 15 дней. При обжаловании в порядке подчинённости (вышестоящее должностное лицо) срок рассмотрения не может превышать 30 дней. Административные иски в суде также рассматриваются в течение 30 дней.

Если жалоба будет удовлетворена, орган соцзащиты обяжут назначить и выплачивать пособие. При этом деньги будут перечислены за весь период с даты подачи первоначального заявления. По заявлениям, поданным до 31 декабря 2020 года, деньги выплатят за период до обращения в соцзащиту, но не ранее достижения ребёнком возраста 3 лет.

Напомним, со следующего года пособие на детей с 3 до 7 лет хотят увеличить в два раза.