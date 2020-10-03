«Постоянно сижу на диетах»: новосибирская участница «Мисс офис – 2020» поделилась секретами красоты

Фото предоставлены Дарьей Шестопаловой

28-летняя Дарья Шестопалова представляет Новосибирск на конкурсе «Мисс офис – 2020»; девушка уже вошла в сотню самых красивых сотрудниц, и сейчас ей очень нужна поддержка земляков.

В Сети продолжается голосование за участниц Международного конкурса красоты «Мисс офис — 2020». Новосибирскую область в этом соревновании представляют сразу три участницы из 113. В том числе 28-летняя Дарья Шестопалова — координатор отдела мерчендайзинга в компании «Негоция».

По итогам первой недели голосования девушка сумела прорваться в десятку сильнейших. Но и сейчас поддержка земляков очень важна для неё, поскольку борьба за место в финале становится всё серьёзнее. Счётчик голосов крутит без остановки, так что ситуация меняется не просто каждый день — каждый час. В финал пройдут только 30 участниц.

«То, что я уже прошла в полуфинал конкурса — большая радость для меня! Раньше у меня не было опыта участия в таких проектах. А поддержка людей, которые голосуют за меня, — это вообще бесценно!» — поделилась Дарья в разговоре с Сиб.фм.







Девушка призналась, что расплакалась, увидев свою фамилию в топ-10 по итогам первой недели.

«Я не то что не верю в свои силы, просто мне было приятно, что такое количество людей, совершенно незнакомых, считают меня достойной победы!» — добавила конкурсантка.

Свои шансы на победу Дарья Шестопалова оценивает на 8 из 10 возможных баллов.

«Почему? Ну мы, девушки, вечно чем-то недовольны, стремимся к идеалу, который у каждого свой», — объясняет она.

Сибирячка призналась, что для сохранения красоты постоянно следит за питанием — не просто не переедает, но и заботится о чистоте и пользе продуктов.

«Вечно недовольна своей фигурой. Спорт занимает важное место в жизни. Люблю активный отдых, много хожу. Часто паркую машину в центре и пешком хожу по делам, с наушниками в ушах, класс!» — рассказала собеседница редакции.

Впрочем, спорт и диеты не единственные секреты красоты новосибирской участницы «Мисс Офис». В выходные дни девушка любит посещать косметолога и считает, что регулярный уход за собой позволяет сохранять прекрасный внешний и вид и, главное, — чувствовать себя уверенно.

«Спорт, косметолог и позитивный настрой — всё это — лучшая страховка от любых офисных болячек», — шутит Дарья.

До окончания голосования за полуфиналисток конкурса осталось меньше недели — имена тех, кто пройдёт в заключительный этап «Мисс Офис», огласят после 15 октября. Вплоть до этого момента каждый день становится возможностью укрепить свои позиции в рейтинге.

«Поэтому я очень надеюсь, что земляки и все, кто считает меня достойной, будут поддерживать меня», — сказала Дарья.

Сибирячка добавила, что в случае победы устроит большой праздник для родных, близких и друзей, которые верили в неё и не забывали каждый день заходить на сайт конкурса.