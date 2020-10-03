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Появилось видео страшного пожара в многоэтажке Новосибирска

сегодня 19:56

Фото и видео из группы "АСТ-54" Вконтакте"

Многоэтажка загорелась в Центральном районе Новосибирска; опубликовано видео страшного пожара.

Огонь охватил квартиру на улице Гоголя, 34. Она расположена на пятом этаже дома. Страшные кадры с места пожара опубликованы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

На видео видно, как под вой сирен пожарных машин из квартиры буквально вырываются языки пламени. Позже в кадре появляется пожарная лестница.

Напомним, ранее сообщалось, что хозяйку квартиры эвакуировали с ожогами и передали медикам.

Автор:
Денис Калин

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пожар
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