Появилось видео страшного пожара в многоэтажке Новосибирска
Фото и видео из группы "АСТ-54" Вконтакте"
Многоэтажка загорелась в Центральном районе Новосибирска; опубликовано видео страшного пожара.
Огонь охватил квартиру на улице Гоголя, 34. Она расположена на пятом этаже дома. Страшные кадры с места пожара опубликованы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
На видео видно, как под вой сирен пожарных машин из квартиры буквально вырываются языки пламени. Позже в кадре появляется пожарная лестница.
Напомним, ранее сообщалось, что хозяйку квартиры эвакуировали с ожогами и передали медикам.
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