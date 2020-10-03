Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Предполагаемый убийца показал, как застрелил новосибирского застройщика Олега Арчибасова

сегодня 20:09

Фото СКР

Силовики опубликовали видео следственного эксперимента с участием обвиняемого в расправе над Олегом Арчибасовым; сегодня СК завершил расследование дела об убийстве главы ЖСК «Залесский».

Опубликовано видео следственного эксперимента, в котором обвиняемый показал, как застрелил председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. Кадры 9 октября распространила пресс-служба Следственного комитета России. На записи обвиняемый — по данным Сиб.фм, это бизнес-партнёр Арчибасова Анатолий Паровой — показывает, как именно он расправился с застройщиком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 9 октября силовики объявили о завершении расследования уголовного дела об убийстве Арчибасова. Материалы будут переданы в Центральный районный суд для рассмотрения.

Также Сиб.фм сегодня вспомнил все подробности и важные детали январского убийства и того, что ему могло предшествовать. Более того, стало известно, что предполагаемый убийца мог продать свой коттедж за 5 млн рублей за несколько дней до преступления.

Напомним, сегодня СК рассказал, как был задержан обвиняемый в убийстве Олега Арчибасова.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81251
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
74537
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32141
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31639
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28937
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27886
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25156
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса