Предполагаемый убийца показал, как застрелил новосибирского застройщика Олега Арчибасова

Фото СКР

Силовики опубликовали видео следственного эксперимента с участием обвиняемого в расправе над Олегом Арчибасовым; сегодня СК завершил расследование дела об убийстве главы ЖСК «Залесский».

Опубликовано видео следственного эксперимента, в котором обвиняемый показал, как застрелил председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова. Кадры 9 октября распространила пресс-служба Следственного комитета России. На записи обвиняемый — по данным Сиб.фм, это бизнес-партнёр Арчибасова Анатолий Паровой — показывает, как именно он расправился с застройщиком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 9 октября силовики объявили о завершении расследования уголовного дела об убийстве Арчибасова. Материалы будут переданы в Центральный районный суд для рассмотрения.

Также Сиб.фм сегодня вспомнил все подробности и важные детали январского убийства и того, что ему могло предшествовать. Более того, стало известно, что предполагаемый убийца мог продать свой коттедж за 5 млн рублей за несколько дней до преступления.

Напомним, сегодня СК рассказал, как был задержан обвиняемый в убийстве Олега Арчибасова.