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Продуктовый пай 2000 рублей для пенсионеров: как получить и кто может на него рассчитывать

сегодня 18:37

Фото pixabay.com

Продуктовый пай в размере 2000 рублей для пенсионеров; чтобы его получить, нужно обратиться в соцзащиту, правда, не всем.

Практически любой пенсионер раз в год (а в некоторых случаях и чаще) может получить продуктовый пай на сумму 2000 рублей. В 2020 году российское правительство продолжает оказывать материальную поддержку вышедшим на пенсию гражданам. Потратить продуктовый пай можно на любые продукты, кроме алкогольной и табачной продукции.

Работает это так: вам начисляют пай на карточку и вы ей расплачиваетесь в магазинах. Для покупки продуктов на пай подходят множество магазинов, например «Пятёрочка», «Дикси» или «Перекрёсток». Подробнее можно будет узнать в отделениях соцзащиты.

Однако обналичить 2000 рублей не получится, они будут работать по принципу бонусных баллов, которые можно тратить только на покупки в магазинах. Рассчитывать на выплату можно, если ваш суммарный доход не превышает 1,5 размера МРОТ.

Как получить выплату, куда идти, какие документы готовить

Первым делом наведайтесь в местное отделение соцзащиты и уточните о выплатах. Помощь производится адресно. Если пенсионер действительно нуждается в помощи, выплата может быть и несколько раз в год.

Документы для получения помощи лучше подготовить заранее: паспорт, пенсионное, трудовая книжка, выписка из домовой книги. А также копии документов о субсидиях на оплату жилья, если таковые имеются.

Напомним, в России могут отменить накопительную часть пенсии.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

пенсионеры
соцзащита
продуктовые наборы

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