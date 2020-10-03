Прогноз погоды на выходные в Новосибирске
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
Новосибирских автомобилистов предупреждают о гололёде; в городе ожидается сильный ветер.
В Новосибирскую область на выходных прогнозируют мокрый снег и потепление до +6 градусов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в субботу, 10 октября, будет мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит +3...+5 градусов. Скорость ветра будет 6-11 м/с.
В воскресенье, 11 октября, воздух прогреется до +6 градусов. Ветер будет со скоростью 4-9 м/с.
Напомним, на следующей неделе в Новосибирске прогнозируют резкое потепление с дождями.
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