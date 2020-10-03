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Пьяный отец расстрелял 13-летнюю дочь в Республике Алтай

сегодня 10:35

Фото с сайта pixabay.com

Девочка выжила чудом; также дебошир едва не убил двух полицейских.

В Республике Алтай вынесли приговор мужчине, который расстрелял собственную дочь и едва не убил двух полицейских. Об этом сообщила республиканская пресс-служба СУ СКР.

Всё произошло 12 января 2020 года в селе Турочак. Пьяный мужчина пошёл выяснять отношения с супругой, которая ушла от него с тремя детьми к родителям и подала документы на развод. Женщина увидела мужа с ружьём и спряталась в доме, держала ручку, чтобы дебошир не попал внутрь. Пьяный муж выстрелил из ружья в дверь, травмы получила его 13-летняя дочь. Затем мужчина начал пальбу по окнам, а затем сбежал и спрятался на чердаке дровяника в доме родителей.

Потерпевшая чудом выжила благодаря помощи врачей.

Когда стрелка нашли сотрудники полиции – он попытался убить и их, но был ранен в бедро и госпитализирован.

Вердикт суда – 10 лет в колонии строгого режима и компенсация морального вреда в 450 тысяч рублей.

Напомним, накануне в Новосибирской области на 25 лет осудили главаря банды за два убийства.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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стрельба

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