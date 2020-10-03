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Ребёнок прожил в шкафу полгода на Урале: девочку прятала ее мать

сегодня 08:42

Фото Pixabay.com

Истощённого младенца нашли в шкафу у жительницы г. Карпинска Свердловской области; ребёнка случайно обнаружили во время застолья гости женщины.

37-летняя жительница Карпинска держала в шкафу дочь, рождённую полгода назад. Всё это время младенец жил в сумке, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной версии, женщина родила девочку около полугода назад, и прятала младенца в сумке в шкафу. Малышку во время застолья случайно обнаружили подружки женщины и сообщили в полицию.

Ребенка доставили в больницу. Судя по кадрам с места происшествия, ребёнок сильно истощён.

Как сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемая во время беременности не состояла на учете в женской консультации и в роддом тоже не обращалась. Полиция проверит, является ли она настоящей матерью девочки, для этого необходимо получить официальное медицинское заключение.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка». Найденную в шкафу девочку передали в больницу, малышку обследуют врачи.

Автор:
Олеся Сметанникова

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