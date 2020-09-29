Реконструкцию перекрёстка на въезде в Академгородок завершат в Новосибирске к середине октября

Фото пресс-центра мэрии Новосибирска

Развязка на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей будет сдана в ближайшие дни; реконструкцию делают по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход реконструкции и оценил качество выполненных работ на главном перекрёстке Академгородка.

«Когда приступали к решению проблем на этом участке, считали, что развязка должна быть только двухуровневая или даже трёхуровневая. Но такой вариант требовал больших финансовых затрат. В итоге подошли по-другому, нашли решение более дешёвое, но не менее эффективное – добавили дополнительные полосы для тех, кто поворачивает налево на проспект Строителей, а также разгонные полосы для выезжающих с него на Бердское шоссе, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Сейчас, даже в конце рабочего дня, здесь не скапливается пробка. Кроме того, есть возможность регулировать режим работы светофора в течение дня, что позволит динамично откликаться на утренние и вечерние часы пик. Ситуация стала намного легче».

При этом глава города подчеркнул, что в рамках нацпроекта БКАД не просто ремонтируется проезжая часть, а реконструируется вся дорога в целом: прокладывается ливневая канализация, обустраиваются пешеходные переходы, тротуары, устанавливаются камеры и светофоры. Всё это уже выполнено. Затраты на реконструкцию составили 98 млн рублей.

В конце лета региональное правительство выделило дополнительные средства на ремонт дорог по программе БКАД. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, это позволило сдать несколько объектов досрочно – их отремонтировали за один сезон вместо двух лет.

«В этом году мы получили по программе БКАД 1,7 млрд рублей против 1,5 млрд прошлого года. И объёмы, соответственно, увеличились – отремонтировано 46 км дорог вместо планируемых 43. Высвободились средства, ресурсы, чтобы решать текущие задачи и планировать объёмы следующего года. Практически на каждом объекте это дополнительное финансирование нам позволило решить какие-то проблемы. На этом перекрёстке был отремонтирован дополнительный участок дороги по проспекту Строителей, где была большая колея», – сообщил мэр.

Всего в этом году в Новосибирске ремонтируется 41 дорожный объект, из них 11 – по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы на объектах, запланированные на этот год, будут завершены в течение следующей недели.

Напомним, этой осенью реконструкция идёт также на площади им. Лыщинского, после завершения работ оттуда откроется шикарный панорамный вид на город.