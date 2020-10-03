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Резкое потепление до +10 градусов идёт в Новосибирск

сегодня 08:01

Ожидается сильный гололёд; ветер усилится до штормового.

В Новосибирскую область на выходных придут мощные снегопады с потепление до +10 градусов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в пятницу, 9 октября, в Новосибирске вновь ожидается мокрый снег с дождями, на дорогах сильный гололёд. Ветер усилится, его скорость в порывах будет достигать 18 метров в секунду.

В субботу мокрый снег сохранится, ночью заморозки до -3 градусов, днем потеплеет до +8 градусов.

В ночь на воскресенье ожидается плюсовая температура, пройдут сильные дожди, также с небес будет срываться снег. Днем потеплеет до +10 градусов, скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду.

Напомним, на следующей неделе в Новосибирске ожидается резке потепление с дождями.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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