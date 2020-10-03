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Роковой обгон: водитель иномарки погиб после столкновения с УАЗом

сегодня 11:43

Фото пресс-службы ГУ МВД в НСО

Смертельная авария произошла в Новосибирской области; водитель одной из машин погиб на месте.

В четверг, 8 октября, в Коченёвском районе Новосибирской произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

«8.10.2020 в 17:30 в Коченёвском районе на 28-м км автодороги Новосибирск — Колывань — Томск 36-летний водитель автомобиля "Тойота Калдина", следовавший в сторону посёлка Колывань, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ-3909, двигавшимся во встречном направлении», — говорится в сообщении.

В результате водитель «Тойоты» погиб на месте, а 47-летний водитель УАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра, голени и пяти рёбер. Ещё двое пассажиров УАЗа, мужчины 40 и 45 лет, были госпитализированы.

Сотрудники полиции начали проверку по факту аварии.

Напомним, водителей зажало в машинах после лобового ДТП в Новосибирске.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп

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