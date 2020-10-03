Роспотребнадзор назвал условие перевода школьников на дистанционку

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает возможным перевод класса на дистанционное обучение, если в нём есть несколько заболевших COVID-19; закрывать всю школу при этом не рекомендуют.

Анна Попова назвала целесообразным перевод школьников на удалёнку при выявлении в классе коронавируса, сообщает «Российская газета».

«Ковид — это тоже респираторное заболевание, но мы его только изучаем. Поэтому, если в классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистант. Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс занятий во всей школе. В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают», — пояснила глава Роспотребнадзора.

При этом учителя, по словам Анны Поповой, ковидом болеют редко — их защищают маски, которые они должны носить, когда они общаются друг с другом.

По данным Роспотребнадзора, больше всего заболевших COVID-19 в сентябре — это офисные работники.

Напомним, по данным на 9 октября на дистанционное обучение из-за коронавируса в России перешли уже более 100 школ.