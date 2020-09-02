Российская учительница ударила ученика об парту и заклеила другому ребёнку рот скотчем

Фото pixabay.com

Российская учительница заклеила ребёнку рот скотчем и ударила другого об парту; после поступка педагога дети боятся даже идти в школу, а руководство отказалось её увольнять.

Учительница из Уфы заклеила рот одного из учеников скотчем, другого ударила головой об парту. Прокуратура начала проверку информации об инциденте, сообщается на сайте регионального ведомства.

О побоях на уроке ранее рассказала мама одного из учеников класса, общественный деятель, руководитель юридического агентства Зелифа Барлыбаева. К ней как к правозащитнице обратилась мать пострадавшего мальчика.

По свидетельствам женщины, после того как её ребёнка ударили головой об парту, он не ходит в школу, потому что боится, что учительница снова начнёт издеваться над ним, пишут СМИ.

Зелифа Барлыбаева отмечает, что её сын Аскар рассказал, как учительница заклеила рот одной из девочек скотчем.

«Он также записал на мобильный телефон, как учительница оскорбляет учеников во время урока. Я уже написала заявления в республиканскую прокуратуру и обращение к уполномоченному по правам ребёнка», — добавила она.

Правозащитница также обратилась с вопросом об избиениях на уроке к директору школы, который намекнул, что увольнять учительницу не собирается.

В социальной сети «ВКонтакте», предположительно, появилась запись урока Екатерины С. На ней слышно, как женщина, обращаясь к ученику, говорит: «Сидел бы возле перехода, яблоками торговал и зарабатывал себе на хлеб, на оладьи и лепёшки. Зачем ты в школу ходишь? Собрал яблоки и продал, копеечку заработал».

Напомним, в Красноярске учительница попросила 1 сентября сделать фото класса без ребёнка-инвалида.