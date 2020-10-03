Россиян предупредили о риске повторного ношения одноразовых перчаток

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Не стирать, при снятии обязательно выворачивать внешней стороной внутрь; россиян предупредили о риске повторного использования одноразовых перчаток.

Повторное ношение одноразовых медицинских перчаток повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина отмечает, что при повторном использовании одноразовых перчаток инфекция сначала попадает на кожу человека, а с неё — на слизистую.

Также эксперт добавила, что правильное снятие перчаток предусматривает их выворачивание, в результате которого грязная часть остаётся внутри, а чистая снаружи.

«Выворачивая перчатки обратно, вы должны найти способ вывернуть их правильно, чтобы внутренняя часть не была загрязнена. С тонкими эластичными перчатками это практически невозможно», — пояснила специалист.

Также Ненастина подчеркнула, что не следует стирать одноразовые перчатки, так как это может деформировать их защитный слой.

Врач-эпидемиолог Балашихинской областной больницы Анастасия Пакулаева призвала правильно утилизировать перчатки, чтобы избежать инфицирования членов семьи, которые могут взять их в руки.

«Пришли домой, сразу сняли, упаковали в пакет полиэтиленовый и выбросили», — сказала она.

Напомним, медицинские маски при коронавирусе приносят дополнительную пользу.