«Ростелеком» расширил оптическую сеть в коттеджных посёлках Новосибирской области

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечил интернетом ещё 3 331 домохозяйство Новосибирской области; для этого специалисты компании построили волоконно-оптические сети по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных.

Стабильный интернет теперь стал доступнее для жителей 15 микрорайонов малоэтажной застройки региона, в том числе для семей в посёлках Элитный, Красномайский, Кудряшовский и Барлакский Новосибирского района, Октябрьский Мошковского района, в деревне Каменке, в коттеджных посёлках «Дубравушка», «Солнечное озеро», «Тандем» и DOMA, а также в садовых обществах «Держава» и «Северный садовод».

«Появление оптики в частном секторе и в небольших коттеджных посёлках качественно меняет их жизнь. Семьи получают возможность пользоваться интернетом на скорости от 100 до 200 Мбит/с, подключать цифровые сервисы от «Ростелекома» и не чувствовать себя отдалёнными от привычного ритма города. Обновление технической инфраструктуры — одна из наших приоритетных задач, поэтому продолжать работу по расширению оптических сетей в регионе мы планируем и дальше», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Жители теперь могут смотреть цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с обширной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Школьникам и их родителям стала доступна обновлённая и расширенная версия образовательного онлайн-сервиса «Лицей», в котором представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры), а также курсы финансовой и цифровой грамотности, занятия по маркетингу и другой дополнительный контент.

Новые абоненты «Ростелекома» могут подключить элементы интеллектуального сервиса «Умный дом». Например, услуга «Видеонаблюдение» позволит не переживать за сохранность дома и имущества, потому что даёт возможность круглосуточно наблюдать за порядком в доме и во дворе. «Умный дом» также включает в себя комплекты для безопасности и управления домашним хозяйством. Это датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, умные розетки, лампочки и другие устройства.

Узнать подробнее об услугах компании можно на сайте rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.

Напомним, в октябре «Ростелеком» также сделал экономным освещение улиц в Куйбышеве Новосибирской области.